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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Детская хоккейная команда попала в ДТП в Татарстане. Микроавтобус опрокинулся на бок после столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу

В Татарстане детская хоккейная команда попала в ДТП. Столкновение произошло на автодороге «Казань – Оренбург – Боровое Матюшино».

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