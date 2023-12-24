В США признали способность российской армии сломить любую оборону ВСУ

Дополнительные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут остановить российскую армию. Об этом 22 декабря заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
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