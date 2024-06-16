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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Открытый молодёжный стендап пройдёт в Сириусе, 18

Открытый молодёжный стендап пройдёт в Сириусе, 18+ 🗓 Событие — 29 июня, 17:30, регистрация на выступление — до 18 июня 📍 Олимпийский проспект, 38с2, 2 этаж 📍 Для участия подаём заявку 😄 Интересный Сочи.

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