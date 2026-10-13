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В России отметили рост уровня выявляемости рака на начальных стадиях

В России отметили рост уровня выявляемости рака на начальных стадиях

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, выступая на пленарном заседании в Государственной думе, сообщил, что уровень выявляемости онкологических заболеваний на первой и второй стадиях превышает шестьдесят два процента .

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