Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн»

Вчера во всем мире отмечался День «Звездных войн». С премьерой фильма в 1977 году кинематограф навсегда изменился, картина Джорджа Лукаса заново изобрела приключенческие блокбастеры и заложила фундамент одной из самых успешных франшиз в истории.