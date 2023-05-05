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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн»

Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн»

Вчера во всем мире отмечался День «Звездных войн». С премьерой фильма в 1977 году кинематограф навсегда изменился, картина Джорджа Лукаса заново изобрела приключенческие блокбастеры и заложила фундамент одной из самых успешных франшиз в истории.

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