Рамный внедорожник Tank 500 планируется выпускать на заводе «Автотор» в Калининградской области. 15 октября модель появилась на портале Минпромторга — в Государственной информационной системе промышленности, причем сразу в восьми версиях, на что обратил внимание «Авто.
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