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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минин о Родри: «Он не необходимый игрок для «Реала», но если альтернатива – переход в «Барсу», то его покупка должна была стать приоритетом»

Комментатор « Матч ТВ » и WINLINE Медиалиги Станислав Минин о возможном переходе хавбека « Ман Сити » Родри в «Барселону».

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