Малые ракетные корабли для ВМФ получат допзащиту от морских дронов

Малые ракетные корабли, строящиеся для российского Военно-морского флота, получат дополнительную защиту от морских дронов, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.
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