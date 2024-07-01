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Малые ракетные корабли для ВМФ получат допзащиту от морских дронов

Малые ракетные корабли для ВМФ получат допзащиту от морских дронов

Малые ракетные корабли, строящиеся для российского Военно-морского флота, получат дополнительную защиту от морских дронов, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

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