Ольга Гусева: «Нижегородскую область в 2022 году посетило более 50 иностранных делегаций из 30 стран мира»

Нижегородскую область в 2022 году посетило более 50 иностранных делегаций из 30 стран мира. В условиях непростой геополитической ситуации реализовано свыше 100 международных проектов как торгово-экономической, так и гуманитарной направленности.
Нижегородскую область в 2022 году посетило более 50 иностранных делегаций из 30 стран мира. В условиях непростой геополитической ситуации реализовано свыше 100 международных проектов как торгово-экономической, так и гуманитарной направленности.
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