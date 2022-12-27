Нижегородская правда

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Ольга Гусева: «Нижегородскую область в 2022 году посетило более 50 иностранных делегаций из 30 стран мира»

Нижегородскую область в 2022 году посетило более 50 иностранных делегаций из 30 стран мира. В условиях непростой геополитической ситуации реализовано свыше 100 международных проектов как торгово-экономической, так и гуманитарной направленности.

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