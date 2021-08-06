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Вера Брежнева примерила 7-килограммовое платье из цепей и камней

Вера Брежнева примерила 7-килограммовое платье из цепей и камней

Певица снялась в клипе на новую песню.Смотри фото Веры Брежневой в галерее, а текст новости ищи ниже:33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой33 образа Веры Брежневой39-летняя певица Вера Брежнева показала фотографии со съемок клипа на песню «Розовый дым».

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