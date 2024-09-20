Потенциал БПЛА «Иноходец» Средства БАС «Иноходец»: станция управления и беспилотные летательные аппараты.
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Потенциал БПЛА «Иноходец» Средства БАС «Иноходец»: станция управления и беспилотные летательные аппараты.
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