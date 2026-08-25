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Дәүләт Думасында алимент түләү вакытын 23 яшькә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр

«Гадел Россия» партиясе лидеры Сергей Миронов ата-аналарга балаларына 23 яшькә кадәр алимент түләү бурычын билгеләргә тәкъдим итте.

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