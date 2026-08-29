Семьи не вышедших на связь в Непале россиян призвали подать запрос на поиск

Российское диппредставительство в Катманду попросило семьи россиян, которые были в Непале во время наводнения и перестали выходить на связь после него, подать официальные запросы на их поиск.
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