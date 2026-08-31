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Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе

Независимые попрошайки, тайный визит директора ЦРУ и приближение коллапса. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя принесла Украине порцию новых разочарований, усилила финансовые проблемы и оставила несколько тайн, которые возможно, никогда не будут раскрыты.

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