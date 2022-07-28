Глава государства наградила скульптора Думитру Вердиану

Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила вчера звание Maestru în Artă скульптору Думитру Вердиану в знак благодарности за продвижение духовных ценностей нашего народа и за выдающиеся успехи в созидательной деятельности, сообщает Noi.
Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила вчера звание Maestru în Artă скульптору Думитру Вердиану в знак благодарности за продвижение духовных ценностей нашего народа и за выдающиеся успехи в созидательной деятельности, сообщает Noi.
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