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Глава государства наградила скульптора Думитру Вердиану

Глава государства наградила скульптора Думитру Вердиану

Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила вчера звание Maestru în Artă скульптору Думитру Вердиану в знак благодарности за продвижение духовных ценностей нашего народа и за выдающиеся успехи в созидательной деятельности, сообщает Noi.

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