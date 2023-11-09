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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность построения прекрасного Китая и совершенствования механизма надзора за сетями естественных монополий

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал прилагать усилия по всестороннему продвижению строительства прекрасного Китая и совершенствованию механизма надзора за сетями естественных монополий.

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