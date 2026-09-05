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Царьград

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Невролог Чудинская назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Невролог Чудинская назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Невролог Галина Чудинская из клиники академика Ройтберга перечислила нетипичные ранние признаки болезни Альцгеймера, включая нарушения сна и изменение обоняния.

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