За прорыв блокады Красная армия заплатила тяжёлую цену

В. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года Штурм Шлиссельбурга и Липки Утром 13 января 1943 года Русские войска продолжили (Операция «Искра».
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