Военное обозрение

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За прорыв блокады Красная армия заплатила тяжёлую цену

За прорыв блокады Красная армия заплатила тяжёлую цену

В. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года Штурм Шлиссельбурга и Липки Утром 13 января 1943 года Русские войска продолжили (Операция «Искра».

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