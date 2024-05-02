Аксубай районы башлыгы 9 бала анасын юбилее белән котлады: https://tatar-inform.tatar/news/aksubai-raiony-baslygy-9-bala-anasyn-yubilee-belan-kotlady-5886979.
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Аксубай районы башлыгы 9 бала анасын юбилее белән котлады: https://tatar-inform.tatar/news/aksubai-raiony-baslygy-9-bala-anasyn-yubilee-belan-kotlady-5886979.