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Аксубай районы башлыгы 9 бала анасын юбилее белән котлады: https://tatar-inform

Аксубай районы башлыгы 9 бала анасын юбилее белән котлады: https://tatar-inform.tatar/news/aksubai-raiony-baslygy-9-bala-anasyn-yubilee-belan-kotlady-5886979.

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