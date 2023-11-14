ЦБ предложил установить правила продаж вкладов и кредитов. Это необходимо для защиты клиентов. Как сообщил регулятор в своём Telegram-канале, финансовые организации обязаны в полной мере и в очевидной форме раскрывать информацию об основном финансовом продукте и о допуслугах, а также предупреждать клиентов о рисках.