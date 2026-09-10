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Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с Россией

Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с Россией

Сейчас постепенно разрушается глубочайшая уверенность европейцев в том, что Россия не решится нанести удар по источникам угрозы для себя: оборонные предприятия и управленческие центры непосредственно на их территории.

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