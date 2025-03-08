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Сам себе мастер

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Как сделать подставки под горячее из хвои - мастер-класс

Как сделать подставки под горячее из хвои - мастер-класс

Введение Я всегда искала способы привнести в свой дом больше природы и уюта. И вот, недавно, когда я гуляла в лесу, мне пришла идея: почему бы не создать подставки под горячее из сосновой хвои? Это не только экологично, но и невероятно красиво! Хвоя наполняет пространство своим особенным ароматом и текстурой, создавая атмосферу уюта и тепла.

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