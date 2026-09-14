«Щита» не будет: почему новую квартиру Долиной все равно могут конфисковать

Оформление новой квартиры народной артистки России Ларисы Долиной на дочь не спасет от того, что недвижимость могут конфисковать.
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