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Василий Тахтай: «Нет цели попасть в UFC, это сделают мои ученики»

Казахстанский непобежденный боец ММА Василий Тахтай (8-0), создатель школы в Нур-Султане «Takhtayteam» Василий Тахтай, отвечая на вопросы подписчиков у себя на странице в Instagram, рассказал о своих целях: «На сегодняшний день у меня нет цели попасть в UFC , но есть мои ученики, которые, я уверен, сделают это» Также Тахтай приоткрыл завесу тайны о его ближайшем возвращении в октагон:«Пока не было официального анонса, я не могу разглашать, но скоро, я вас уверяю, будет интересные новости» Последний свой бой Василий провел в апреле 2017 года, победив решением судей россиянина Джамала Магомедова.

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