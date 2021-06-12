Василий Тахтай: «Нет цели попасть в UFC, это сделают мои ученики»

Казахстанский непобежденный боец ММА Василий Тахтай (8-0), создатель школы в Нур-Султане «Takhtayteam» Василий Тахтай, отвечая на вопросы подписчиков у себя на странице в Instagram, рассказал о своих целях: «На сегодняшний день у меня нет цели попасть в UFC , но есть мои ученики, которые, я уверен, сделают это» Также Тахтай приоткрыл завесу тайны о его ближайшем возвращении в октагон:«Пока не было официального анонса, я не могу разглашать, но скоро, я вас уверяю, будет интересные новости» Последний свой бой Василий провел в апреле 2017 года, победив решением судей россиянина Джамала Магомедова.