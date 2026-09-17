Ким Ё Чжон назвала ядерный статус КНДР абсолютным и необратимым

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала «идиотами» тех, кто рассчитывает на ядерное разоружение КНДР, и объявила статус страны ядерной державой абсолютным и необратимым.
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