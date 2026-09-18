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На платформе ДЭГ проголосовали уже 2 млн человек

На платформе ДЭГ проголосовали уже 2 млн человек

Минцифры в своём канале в MAX сообщило о ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).  "Каждый второй избиратель, зарегистрировавшийся на дистанционное электронное голосование, уже проголосовал.

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