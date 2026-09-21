Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Турция нарастила ...
- Турция нарастила ...
- Самозванцев восхв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым