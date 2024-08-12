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Рязанские новости

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День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа

После создания 1 августа 2015 года Воздушно-космических сил Российской Федерации, в состав которых вошли Военно-воздушные силы России, ежегодно в этот же день, 12 августа, отмечается и «День Воздушно-космических сил Российской Федерации»День Военнно-воздушных сил (День ВВС) - памятный день в честь Военно-воздушных сил (ВВС) в Вооружённых силах Российской Федерации.

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