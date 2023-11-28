Медведково
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Медведково

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Фигуристы из Южного Медведкова завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях

Воспитанники Московской академии фигурного катания на коньках из Медведкова успешно выступили на Всероссийских соревнований «Ростелеком Гран При России — Золотой конек Москвы» в соревнованиях спортивных пар.

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