Фигуристы из Южного Медведкова завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях

Воспитанники Московской академии фигурного катания на коньках из Медведкова успешно выступили на Всероссийских соревнований «Ростелеком Гран При России — Золотой конек Москвы» в соревнованиях спортивных пар.
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