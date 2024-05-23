Заместителя главы Генштаба РФ Шамарина арестовали на два месяца

По делу о коррупции В Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству СК арестовал начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, пишет "Интерфакс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии