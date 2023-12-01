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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко забил «Вегасу», прервав серию из 10 игр без голов. У него 4+11 в 21 матче

Кузьменко забил «Вегасу», прервав серию из 10 игр без голов. У него 4+11 в 21 матче

Форвард «Ванкувера» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (1:4).

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