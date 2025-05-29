Eduard

Ельцина больше водка интересовала,зудит или нет! Он с радостным видом отдал нашу Призалтику! Этоюнаша Призалтикаэстонцы,латыщи и лптовцы на самом деле самозванцы.Звучат они по европкйскидно земля и города это Швеции,мы их купили! Они только там жили и работали в поле.В любой стране мира естт такиено это не значитдчто страна их!