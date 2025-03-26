15 лет за мировоззренческие убеждения: суд Эстонии признал виновным в госизмене гражданина, имеющего российский паспорт В Эстонии состоялось судебное заседание по делу о государственной измене.
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15 лет за мировоззренческие убеждения: суд Эстонии признал виновным в госизмене гражданина, имеющего российский паспорт В Эстонии состоялось судебное заседание по делу о государственной измене.
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