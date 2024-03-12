Казахстан: кто и почему выгораживает биолаборатории Пентагона?

Нужна консолидация между Россией и государствами Центральной Азии, так как существует острая необходимость решать вопросы, связанные не только с серьезной биоугрозой со стороны коллективного Запада, но и с отражением агрессивных информационных атак по данной проблематике .
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