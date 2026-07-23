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Спорт Уик-Энд

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В топе игроков РПЛ от Вендела - спартаковец и железнодорожник. А с «быками» будет играть тяжело и без Сперцяна

В топе игроков РПЛ от Вендела - спартаковец и железнодорожник. А с «быками» будет играть тяжело и без Сперцяна

- Кто теперь главный соперник «Зенита»? Есть мнения, что после изменений в составе «Краснодара», в том числе ухода Эдуарда Сперцяна, именно «Спартак» станет основным конкурентом, - вопрос одному из самых титулованных легионеров в истории «Зенита» Маркусу Венделу в большом и откровенном интервью.

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