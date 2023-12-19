Приморский край установил рекорд по привлечению инвестиций в 2023 году

Объем инвестиций, привлеченных за год в Приморский край превысил 350 миллиардов рублей. Это стало рекордом для региона, сообщил губернатор Олега Кожемяко во время своего послания по итогам года, передает ТАСС.
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