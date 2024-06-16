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Кот пропал из дома, а через 3 дня вернулся с запиской, что теперь у него есть долги

Кот пропал из дома, а через 3 дня вернулся с запиской, что теперь у него есть долги

На протяжении 3 дней обеспокоенные хозяева искали своего домашнего кота по всему району. В конце концов, питомец вернулся сам, но вернулся он не просто так: к его ошейнику была прикреплена записка, в которой сообщалось о его долгах.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну сколько там котейка той рыбы съел? Ну пусть даже два кг за три дня. Разорилась бы тётка? Жадюга.
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13 час.
Александр Почекунин
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12 час.
Элеонора Коган
Ну и долги.
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5 час.

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