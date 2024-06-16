Кот пропал из дома, а через 3 дня вернулся с запиской, что теперь у него есть долги

На протяжении 3 дней обеспокоенные хозяева искали своего домашнего кота по всему району. В конце концов, питомец вернулся сам, но вернулся он не просто так: к его ошейнику была прикреплена записка, в которой сообщалось о его долгах.
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