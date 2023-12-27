В нескольких российских регионах приняли закон об усыплении бездомных собак, если в течение месяца после их отлова не объявится хозяин.
Депутат Бурматов: есть гуманные способы решить проблему бродячих собак
Комментарии
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Валерий Шаронов
думаю на меня сейчас набросятся все зоозащитники, но давайте сначала подумаем. сколько бездомных собак могут реально отловить, вакцинировать, подержать в карантине и отпустить скажем за месяц? сколько их в каждом населённом пункте? сколько появится за это время щенков? никакими гуманными методами эту проблему не решить. так что самое реальное уменьшить количество бродячих собак до разумного предела усыплением и параллельно вести стерилизацию.
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