Депутат Бурматов: есть гуманные способы решить проблему бродячих собак

Валерий Шаронов

думаю на меня сейчас набросятся все зоозащитники, но давайте сначала подумаем. сколько бездомных собак могут реально отловить, вакцинировать, подержать в карантине и отпустить скажем за месяц? сколько их в каждом населённом пункте? сколько появится за это время щенков? никакими гуманными методами эту проблему не решить. так что самое реальное уменьшить количество бродячих собак до разумного предела усыплением и параллельно вести стерилизацию.