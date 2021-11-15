Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент.