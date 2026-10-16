Более 100 ученых и экологов, в числе которых академики наук, призвали депутатов Госдумы не принимать законопроект, который разрешает изымать участки из состава особо охраняемых природных территорий и строить на них объекты федерального значения, пишет РБК.
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