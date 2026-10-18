Рубио подчеркнул четкое разграничение между двумя технологиями: Starlink и Starshield. По его словам, Starlink — коммерческий продукт, которому применяется гражданское регулирование, в то время как Starshield является специализированным оборонным инструментом, находящимся в распоряжении вооруженных сил США и используемым американскими военными.