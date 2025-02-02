Белоусов не может назначить Мордвичева в Генштаб: Почему Герасимов остается у власти

Олег Самойлов Неужели просмотрели? А КАК просмотрели Брежнева, Хрущева и двух ходячих покойников? Так что эти вопросы к старцам!

Олег Самойлов Ааааааааа, панятна!!! Насчет Маканчинского пограничного отряда ты меня просвятил! Вот где-где, но в этом отряде мне не доводилось бывать! Но у меня там друзья-товарищи служили!