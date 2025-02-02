ИА Новороссия Коллаж: Царьград Первый министр госбезопасности ДНР раскритиковал предположения военных экспертов.
Белоусов не может назначить Мордвичева в Генштаб: Почему Герасимов остается у власти
Комментарии
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Олег Самойлов
Неужели просмотрели? А КАК просмотрели Брежнева, Хрущева и двух ходячих покойников? Так что эти вопросы к старцам!
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2 час.
Олег Самойлов
Ааааааааа, панятна!!! Насчет Маканчинского пограничного отряда ты меня просвятил! Вот где-где, но в этом отряде мне не доводилось бывать! Но у меня там друзья-товарищи служили!
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2 час.
Игорь Василевский
Вы должны заплакать за то состояние армии, до которого ее довели демократизаторы и прочее жулье, окопавшееся в МО.
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1 час.
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