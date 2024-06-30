НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    И к чему нам эта пропаганда якобы высокого уровня жизни в Канаде?Федерико Бернарде...
  • Владимир Петросов
    Когда "Ветеран труда", к своей ЗАРАБОТАННОЙ пенсии получает ещё и надбавку в ЦЕЛЫХ 1600 рублей, хочется плюнуть в мор...Борис Игнатьев: «...
  • Nikita Melnitsky
    ваще пох...Сегодня день рожд...

Капелло о сборной Италии: «Фаджоли был как рыба в бочке против Швейцарии. Игроки пасуют на 7-8 метров. Уверены, что у команды есть качество?»

Капелло о сборной Италии: «Фаджоли был как рыба в бочке против Швейцарии. Игроки пасуют на 7-8 метров. Уверены, что у команды есть качество?»

Итальянцы покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии со счетом 0:2. «Вы уверены, что у этой сборной есть качество? Эта команда, как только встречает соперника с более высоким темпом, испытывает большие трудности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх