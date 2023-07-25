Художник превращает обычные карандаши в миниатюрные шедевры (17 фото)

Откройте для себя увлекательный мир Daya Micro Art, в котором карандаши перестают быть простым инструментом и сами становятся великолепными шедеврами!Откройте для себя увлекательный мир Daya Micro Art, в котором карандаши перестают быть простым инструментом и сами становятся великолепными шедеврами! Талантливый художник Дайя, уроженец Шри-Ланки, тщательно вырезает графитовые кончики деревянных карандашей, превращая их в удивительные скульптуры, каждая из которых меньше кончика человеческого пальца, но наполнена сложными деталями, требующими пристального взгляда.