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Военное обозрение

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Полковник СВР Безруков: действия хуситов в Красном море заставят Запад вспомнить про Северный морской путь

Полковник СВР Безруков: действия хуситов в Красном море заставят Запад вспомнить про Северный морской путь

Профессор МГИМО напомнил об одном из главных преимуществ России.

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