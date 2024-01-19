Страна и люди
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Страна и люди

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Африканские курсанты приняли участие в крещенских купаниях Военной академии связи

Африканские курсанты приняли участие в крещенских купаниях Военной академии связи

В Военной академии связи прошли традиционные крещенские купания. В мероприятии приняли участие руководящий состав войск связи, академии, представители администрации Санкт-Петербурга, а также постоянный и переменный состав академии в количестве 500 человек.

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