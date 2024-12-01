О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии

Захватят и расчленят Армению ? И хрен с ней. Честно говоря, Армения задолбала уже. Хватит Армянию постоянно вытаскивать из задницы...

Надо гнать в шею из России наглых, подлых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!

Модест

А наше правительство на другой планете живёт и не видит что здесь происходит? Или надеется, что само собой рассосётся? Пора Ахмат на помощь сирийским братьям отправлять, а в Росгвардию набрать контрактников как на СВО.