О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии, в случае дальнейшего развития неприятных тенденций (назовем это так): 1.
О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии
Комментарии
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Владислав Владислав
Захватят и расчленят Армению ? И хрен с ней. Честно говоря, Армения задолбала уже. Хватит Армянию постоянно вытаскивать из задницы...
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8 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых, подлых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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8 час.
Модест
А наше правительство на другой планете живёт и не видит что здесь происходит? Или надеется, что само собой рассосётся? Пора Ахмат на помощь сирийским братьям отправлять, а в Росгвардию набрать контрактников как на СВО.
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5 час.
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