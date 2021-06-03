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В НАТО недовольны решением России создать воинские части для противодействия альянсу, обвиняют РФ в "эскалации напряженности"

В НАТО недовольны решением России создать воинские части для противодействия альянсу, обвиняют РФ в "эскалации напряженности"

Военное руководство НАТО оценило публичное заявление Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о создании до конца года 20 специализированных воинских частей, задача которых - противодействие военным силам альянса.

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