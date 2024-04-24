Приезжавший в Рязань замминистра обороны Тимур Иванов арестован

Иванов курировал вопросы строительства и ремонта военных объектов Минобороны. Следствие предполагает, что замминистра вступил в сговор и получил взятку в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении субподряда для нужд МО РФ».
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