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"Не знаешь русский - в кишлак". Сергей Миронов жёстко обратился к мигрантам: "До свидания"

"Не знаешь русский - в кишлак". Сергей Миронов жёстко обратился к мигрантам: "До свидания"

Сергей Миронов жёстко обратился к мигрантам: "До свидания". Он напомнил, что предлагал меру, призванную навести порядок в школах, давно, но тогда она была воспринята в штыки: "Не знаешь русский - в кишлак".

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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16 час.

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