"Не знаешь русский - в кишлак". Сергей Миронов жёстко обратился к мигрантам: "До свидания"

Сергей Миронов жёстко обратился к мигрантам: "До свидания". Он напомнил, что предлагал меру, призванную навести порядок в школах, давно, но тогда она была воспринята в штыки: "Не знаешь русский - в кишлак".
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